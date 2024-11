Concurso dos Correios: certame registra quase 1,7 milhão de inscritos

ATENÇÃO! Procon-PR faz mutirão online de renegociação de dívidas

A Secretaria da Justiça e Cidadania, através do Procon-PR, em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor e a Febraban, está oferecendo, até 30 de novembro a possibilidade do consumidor negociar seus débitos pela internet, num mutirão online de renegociação de dívidas. De acordo com Santin Roveda, Secretário da Justiça e Cidadania, poderão ser negociadas […]