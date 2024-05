Concurso da Guarda Municipal de Foz é suspenso pela Justiça

Tempo estimado de leitura: 2 minutos

Uma decisão judicial suspendeu liminarmente o processo organizado pela Fundatec para selecionar 50 servidores para a Guarda Municipal de Foz do Iguaçu. Como resultado, os testes de aptidão física (TAF), agendados para os dias 25 e 26 de maio, não ocorrerão.

A suspensão foi motivada por questionamentos de quatro candidatos em relação à interpretação do edital. Esses candidatos, mesmo tendo alcançado notas suficientes, não foram convocados para a etapa do exame físico, que é a terceira fase do concurso.

O juiz Rodrigo Luis Giacomin, da 2.ª Vara da Fazenda Pública, acatou o pedido cautelar e ordenou a suspensão do concurso público n. 01/2024, promovido pela Prefeitura de Foz do Iguaçu. Ele determinou que a Banca Organizadora reavalie a ordem de classificação, levando em conta as notas da prova discursiva. Após essa revisão, o concurso poderá ser retomado.

Em nota, a prefeitura informa que a comissão organizadora do concurso irá se reunir para analisar a situação e buscar uma solução rápida. O objetivo é garantir que nenhum candidato seja prejudicado e que o concurso possa ser reiniciado o mais breve possível, respeitando todas as exigências legais.