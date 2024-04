Comunidade do Cascavel Velho apresenta demandas em audiência pública

Após o encerramento das sete audiências públicas nos distritos de Cascavel, chegou a vez dos 12 territórios urbanos receberem as equipes da Prefeitura para apresentar suas demandas e conhecer os trabalhos realizados em cada local. Ao todo, serão 19 audiências públicas, sendo a última delas no Distrito de Diamante, na zona rural. Na noite de ontem (23), ocorreu a primeira reunião urbana.

“Agora começa uma nova etapa na área urbana de Cascavel, começando pelo Território Cidadão I, no bairro Cascavel Velho. Assim como nas comunidades rurais, esperamos contar com a participação da comunidade nessas audiências públicas urbanas”, afirmou a secretária de Planejamento e Gestão, Vanilse da Silva Pohl.

Ela explicou que as demandas levantadas nas audiências, tanto presencialmente quanto através do site do município, são coletadas e encaminhadas para análise técnica e financeira pelas secretarias. Se viável, são incluídas no orçamento para realização e implementação no próximo ano.

As audiências seguem um cronograma até junho, com o próximo encontro marcado para o dia 30 de abril no Território IX, às 18h30, no Salão Comunitário do Bairro Maria Luiza. A primeira audiência ocorreu em março no distrito de Sede Alvorada, onde os secretários municipais ouviram as demandas da população para análise governamental.

As Audiências Públicas são coordenadas pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), com apoio do Território Cidadão. Conrado Lara, coordenador comunitário do Território Cidadão, convidou toda a comunidade a participar desses eventos, que tratam da LDO e da LOA 2025, destacando a importância da presença da comunidade para trazer suas demandas e conhecer as melhorias planejadas para o futuro da cidade.

CALENDÁRIO DE AUDIÊNCIAS NOS TERRITÓRIOS

30/04 – Território IX– 18h30

Salão Comunitário do Bairro Maria Luiza – Rua Gaspar Dutra, nº 300.

07/05 – Território III – 18h30

Centro de Eventos da Cidadania do Santos Dumont – Rua Martins Fardowski, 352.

14/05 – Território IV – 18h30

Salão Comunitário – Rua das Orquídeas, nº 518 – Guarujá.

21/05 – Território V – 18h30

Salão Comunitário Cataratas – Rua Getúlio Vargas, 219.

28/05 – Território VI – 18h30

Salão Comunitário Nova Cidade – Rua Pedroso, 763.

04/06 – Território VII – 18h30

Salão Comunitário do Floresta – Rua Condor, 499.

11/06 – Território VIII – 18h30

Salão Comunitário Claudete – Rua Hélio Richard, 1610.

18/06 – Território II – 18h30

São Comunitário Melissa – Rua Nogueira, 33.

25/06 – Território X – 18h30

Salão Comunitário do São Cristóvão II – Rua Romão Chrum, nº 1031.

02/07 – Território XI – 18h30

Salão Comunitário do Coqueiral – Rua Fagundes Varela, nº 1740.

09/07 – Território XII – 18h30

Auditório da Prefeitura – Rua Paraná, nº 5000.

Fonte: Secom