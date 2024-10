Comissão da Câmara visitará sede da VoePass em novembro

A Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre o acidente da VoePass irá fazer uma vista à sede e oficinas da aérea, em Ribeirão Preto (SP) em 28 de novembro. O presidente da companhia José Luiz Felício Filho depôs no Congresso nesta terça-feira (29). O presidente da comissão, o deputado Bruno Ganem (Podemos – SP) disse ao portal Poder360 que a intenção da visita é verificar as condições da manutenção dos aviões da aérea e, assim, propor legislações mais efetivas para a segurança da aviação civil.

Tanto o presidente da comissão, quanto o relator, o deputado federal Nelsinho Padovani (União-PR) estão confirmados na viagem. A comissão é formada por 37 deputados, todos estão convidados, mas ainda não foi definido quem irá. “Não estou convencido de que o que está no papel [a legislação] necessariamente acontece na prática. Não estou falando desse caso concreto, mas que a manutenção, da forma com que ela acontece, deixe brechas para que algum tipo de falha dolosa possa acontecer”.

No seu depoimento, Felício defendeu as medidas de segurança e padrões seguidos pela aérea, que recentemente passou por uma reestruturação no quadro de diretores e enxugou a malha aérea. Além disso, o empresário evitou comentar as circunstâncias do acidente do avião da companhia que caiu em Vinhedo (SP), matando 62 pessoas no início do mês de agosto. Disse que só o relatório final do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) pode definir as causas do acidente e que “não podemos trabalhar com hipóteses”.

Quem é o presidente

O presidente está à frente da VoePass desde 2004. No final de setembro assumiu, também, a liderança executiva e a gestão das operações (COO) depois da aérea anunciar uma reestruturação do comando da empresa. José Luiz Felício Filho é o comandante mais antigo da aérea.