Comissão alinha últimos detalhes para o desfile

Cascavel – Os últimos detalhes para as celebrações da Semana da Pátria e o Desfile de 7 de Setembro foram alinhados na manhã desta sexta-feira (23) em uma reunião no auditório da Prefeitura de Cascavel. Neste ano, as atividades terão início no dia 1º de setembro, na Feira do Teatro, com apresentações culturais, cerimônia de hasteamento das bandeiras e chegada do fogo simbólico. Na abertura oficial das comemorações, o Clube de Desbravadores e Aventureiros da Igreja Adventista do 7º Dia participará com cerca de 250 integrantes.

“Será uma cerimônia diferente, protocolar e muito emocionante. A programação se estenderá ao longo da semana em escolas municipais, estaduais e também da rede privada”, destaca Wesley Santos, coordenador do evento.

Também no dia 1º de setembro, no período da tarde, ocorrerão atividades cívicas nos distritos de Rio do Salto (13h30) e Juvinópolis (16h). As atividades continuarão durante a semana em escolas de diferentes regiões da cidade.

Neste ano, o Desfile de 7 de Setembro terá início às 16h na Avenida Brasil. Na reunião desta sexta-feira, foi detalhada a ordem de cada grupo que irá participar do desfile.

“Cada grupo foi pensado conforme as suas especificidades. Por exemplo, temos o primeiro grupo que abre o desfile, que é a Apae, devido às particularidades do público atendido. Em seguida, vêm a educação e os demais grupos, entidades e associações inscritas. A nossa ideia na reunião de hoje foi apresentar esse panorama para todos os inscritos, para os coordenadores de associações, e também nos colocar à disposição para que tenhamos um excelente desfile”, conclui Wesley.