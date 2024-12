Coluna Esplanada

Além da Presidência

Enquanto as atenções na Câmara estão na sucessão de Arthur Lira, nos bastidores já começou a briga pelo comando das 30 comissões permanentes. O PL quer um lugar na futura Mesa do plenário, mas tentará voltar a presidir a Comissão de Relações Exteriores. O líder do PSDB, Adolfo Viana (BA), negociou a CREDN com Hugo Motta, o potencial futuro presidente da Câmara. De olho no fracasso internacional da política externa de Lula da Silva, o PL quer emplacar Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP). O partido presidiu a Comissão em 2019/20 com Eduardo Bolsonaro (PL-SP), outra opção na mesa.

Garoto prodígio

Hoje poderoso advogado na Esplanada, Carlos Vieira Filho era só mais um com escritório no Plano. Em 2023 mudou-se para mansão no Lago Sul – a mini Miami do Cerrado. Especializou-se em contenciosos de habitação, empréstimos, licitações bancárias e em renegociações de dívidas. Vieirinha é o primogênito do atual presidente da Caixa.

Correu

Um advogado conhecido em Mato Grosso por cargos políticos exercidos no Governo, sempre apadrinhado pelos barões do agronegócio, prepara a mudança de seu escritório de Brasília para Miami, na Flórida – onde também tem residência boa parte de seus clientes. Sua banca é especializada em recebimento de precatórios e contenciosos nos Tribunais Superiores.

Outro capítulo