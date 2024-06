Coluna Bandeirada

Cacá Bueno

Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno Filho, mais conhecido como Cacá Bueno, fará a sua estreia na Nascar Brasil e marcará sua volta às pistas. O campeão da Stock Car Light, campeão sul-americano de Super Turismo, tricampeão da Copa Fiat, campeão brasileiro de Endurance e pentacampeão da Stock Car Brasil (2006, 2007, 2009, 2011 e 2012) estará no grid do campeonato nacional durante a realização da 4ª etapa nos dias 15 e 16 deste mês, no Autódromo Potenza, localizado na cidade de Lima Duarte (MG). Após um acidente no segundo treino livre da segunda etapa da Stock Car, no dia 19 de abril, o carioca de 47 anos sentiu fortes dores na região da coluna e foi encaminhado para um hospital. Os médicos constataram a fratura na vértebra T4 e determinaram o afastamento de Cacá da programação em Interlagos e da etapa de Cascavel, no Paraná, em 19 de maio.

Sábado agitado

O Kartódromo Delci Damian terá um sábado agitado com os pilotos realizando os últimos treinos particulares para a etapa de abertura do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, a ser disputada no próximo sábado.