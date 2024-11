Ciclone-bomba deve chegar ao Sul do Brasil nos próximos dias

De acordo com a Climatempo, o fenômeno está se formando no Oceano Atlântico e pode se aproximar da costa brasileira . Como consequência disso, espera-se mais chuvas e rajadas de vento forte, provavelmente na próxima terça-feira (12/11).

As previsões meteorológicas indicam a possibilidade de formação de um ciclone-bomba , no litoral sul do Brasil , na próxima semana. A notícia surge após dias de chuva intensa na região e clima instável.

Ela ainda está no “coração da cidade”, a poucos metros da Avenida Brasil e da icônica Catedral Nossa Senhora Aparecida, cercada por vias importantes e conhecidas. A “Ilha da Rodoviária Velha” de Cascavel já não é mais a mesma, porém, apesar da “cara nova” com as obras e a pintura do vizinho prédio histórico, problemas […]

Neste sábado (9), a Prefeitura de Toledo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel), oferecerá exames médicos gratuitos no Parque das Águas. Exige-se estes exames para todos os frequentadores que desejam utilizar as piscinas do espaço, garantindo a segurança e o bem-estar dos usuários. A ação é realizada em parceria com a […]

A classificação “bomba” é dada a um ciclone quando ocorre uma queda de pressão atmosférica de 24 milibares. Ou até mais em um período de 24 horas. Em geral, segundo a Climatempo, esse processo tende a ocorrer em regiões de alta latitude. São locais onde massas de ar fio encontram-se com massas de ar quente.

Incerteza

As condições do ciclone estão sendo acompanhadas de perto pelos meteorologistas, mas ainda há possibilidade de que os sistemas sofram variações e o ciclone bomba não chegue até o litoral sul do Brasil. O alerta, no entanto, é mantido pela Climatempo.

As temperaturas devem subir entre esta sexta-feira (8/11) e segunda (11/11), mas com tendência de queda a partir de então, chegando à terça-feira com os termômetros em baixa, que é quando o ciclone deve atingir a região.

Fonte: Metrópoles