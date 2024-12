Chegada de frente fria derruba temperaturas e provoca chuvas intensas em todo o Paraná

Muita gente teve que “tirar o casaco” do armário neste final de semana que foi marcado pela queda brusca de temperatura, depois de dias bastante abafados e de calor intenso, o que gerou uma grande quantidade de chuva para todo o Estado.

Em Cascavel, choveu cerca de 130 milímetros de sexta-feira (6) até domingo (8), segundo dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), além de toda a chuva desta segunda-feira (9) que persistiu na grande parte do dia, com momentos de pancadas de chuva mais intensas.

Para esta terça-feira (10) tem previsão de mais e ainda de temperaturas mais baixas para Cascavel, voltando a abrir o tempo apenas na quarta-feira (10). De acordo com o meteorologista Paulo Barbieri, a queda de temperatura e as precipitações ocorreram devido à influência de uma frente fria, o que provocou as chuvas de intensidades moderadas e fortes em alguns momentos, refletindo em alagamentos, elevações de riachos, córregos e níveis dos rios, além de deslizamentos e quedas de barreiras em rodovias, principalmente na região da Serra do Mar.

Defesa Civil

Em Cascavel, foi um final de semana de bastante trabalho para a Defesa Civil, que atendeu cerca de 40 famílias que tiveram problemas devido às fortes chuvas, com ocorrências registradas nos bairros Cascavel Velho, Morumbi, Melissa, Universitário, Veneza, São Cristóvão e Interlagos. Um muro de um colégio estadual foi ao chão e várias árvores caíram em diversas localidades da região.

Por causa dos estragos, esta segunda-feira foi um dia de muito trabalho para as equipes tanto da Defesa Civil, quanto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que teve que fazer a retirada dos galhos – mais de 20 ocorrências nos dois dias. Além disso, em diversos pontos a grande quantidade de chuva alagou trechos dificultando o tráfego de veículos, e enchendo rios.

Zoológico

O Zoológico Municipal de Cascavel teve que ser fechado e segue assim por tempo indeterminado. De acordo com a administração do Zoo, o local teve que ser fechado por conta da queda de árvores e galhos na pista de caminhada em razão do vento e da chuva. As equipes estão trabalhando na limpeza e vão anunciar o dia em que o local será reaberto.

Paraná

Como o fim de semana foi de muita chuva em todo o Estado, em alguns pontos como nas regiões Centro-Oeste e Noroeste, a precipitação acumulada foi 84% superior à média histórica para dezembro. “A chuva foi homogênea. Mesmo em regiões como Norte, Norte Pioneiro e extremo Noroeste, mais próximo da divisa com São Paulo, a precipitação acumulada bateu na casa dos 70 mm, reflexo de um sistema frontal uniforme que fica até quarta-feira (11) no Paraná, quando começa a se dissipar para a região Sudeste do País. Aí sim teremos pontos de abertura de sol”, explicou a meteorologista do Simepar, Júlia Crepaldi Munhoz.

A trégua, porém, será curta. Na sexta-feira (13) chega uma nova frente fria ao Paraná, deixando o clima mais gelado, com possibilidade de tempestades na parte Oeste e novamente chuva generalizada entre sábado (14) e domingo (15). “O fim de semana também será chuvoso”, disse ela.