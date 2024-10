Ceasas do Paraná estarão fechadas neste sábado, Dia de Finados

CASCAVEL Transporte: Transitar detalha as alterações no edital para nova tentativa de licitação

A presidente da Transitar, Larissa Boeing, falou com a imprensa nesta terça-feira (29) e detalhou as mudanças realizadas pela autarquia, que publicou neste final de semana, no Diário Oficial do Município, o novo edital de licitação do transporte público. A licitação está marcada para ocorrer no dia 9 de dezembro, a partir das 10h. Isto […]