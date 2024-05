Cascavel lança programa para reduzir impactos de tragédias climáticas

Em abril deste ano, a Secretaria de Meio Ambiente iniciou um levantamento da hidrografia urbana e mapeou os 19 corpos hídricos – córregos, rios, sangas e arroios em Cascavel. Esse levantamento levou ao lançamento do Estudo e Vistoria Topográfica dos Rios e Áreas de Riscos de Cascavel (Evitar), um programa que tem como foco reduzir impactos causados por eventos climáticos, como os que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul. O lançamento aconteceu na manhã desta segunda-feira (13).

Antes do lançamento oficial do programa, a primeira ação já acontecia às margens do Ecoparque Oeste, onde está presente o córrego Bezerra. No local, em uma área pública de preservação ambiental, um empresário que trabalha com ferro velho abandonou dezenas de carcaças de automóveis, caminhões e até máquinas agrícolas.

Desde 2017, o Município de Cascavel tenta, de forma judicial, que o responsável pelos veículos retire o material do local, mas ele nunca cumpriu as ordens judiciais. Chegou a tirar parte das sucatas, mas depois voltou a usar para descartar mais veículos no espaço. Agora, com amparo judicial, a Prefeitura está fazendo a retirada dos materiais e levando para um espaço do Município, antes de uma destinação final e correta para os materiais, que seria a reciclagem ou logística reversa.

O prefeito Leonaldo Paranhos acompanhou o início da remoção dos materiais. Ele disse que o Município irá acabar definitivamente com a agressão ambiental que ocorre no local e que há um projeto de estender o parque.

“Por três vezes, a Justiça concedeu ordem, mas infelizmente ele não cumpriu. E desta vez há algo diferente. A Justiça deu um prazo de 10 dias para que ele pudesse tirar essa agressão que existe aqui, não cumprindo, o Município poderia então destinar. É isso que nós estamos fazendo. É um crime, é uma falta de disciplina. Isso chega a atingir a gente que mora aqui em Cascavel. Então nós vamos definitivamente acabar com essa agressão aqui, até porque temos um projeto do parque que vai até a Tancredo Neves”, explicou o prefeito.

O secretário de Meio Ambiente, Ailton Lima, afirmou que o processo de vistoria topográfica das áreas ambientais é a base do programa.

“Essa vistoria tem como intenção fazer com que a gente localize problemas ambientais como este e que nós tenhamos condição, com dados técnicos de engenharia, fazer as intervenções necessárias para que não tenhamos problemas maiores de ordem ambiental como enchentes e alagamentos. Este espaço aqui de hoje é o primeiro local que pretendemos fazer, é a extensão do nosso Ecopark Oeste, do córrego Bezerra, aqui teremos intervenções de engenharia, intervenções antienchente”, detalha.

Dentro do perímetro urbano de Cascavel existem três bacias hidrográficas – Rio Iguaçu, Bacia do Piquiri e Bacia do Paraná 2 – e todo o município é banhado por algum rio, muitos deles passam perto de residências. Um dos pontos principais do programa Evitar é não deixar que calamidades ambientais ocorram em Cascavel por falta de zelo ambiental.

O vice-prefeito Renato Silva também acompanhou a ação ambiental que deu início à retirada dos materiais nas proximidades do Ecoparque Oeste e ressaltou que muitas vezes as pessoas esquecem de seus deveres como cidadãos e acabam agredindo a natureza. “Fazer a coisa errada uma hora vai ter consequência e agredir a natureza não é algo bom para ninguém”, destacou.

Ações

O programa Evitar também tem como objetivo a limpeza e preservação dos rios e nascentes dentro do perímetro urbano de Cascavel; combater a dengue; identificar áreas de alagamento atuando de forma preventiva para evitar desastres naturais; e promover a conscientização das pessoas que moram nas proximidades dos rios para manter os ambientes limpos.

Durante o mês de maio, estão programadas atividades como limpeza, manutenção e conservação dos rios e nascentes e seus arredores; desobstrução de rios e canais; e palestras sobre mudança climática e conscientização ambiental.

O decreto instituindo o programa Evitar foi assinado durante o lançamento do mesmo. No mesmo ato, o prefeito Paranhos assinou o decreto que prorroga, por mais 90 dias, a situação de emergência em saúde pública decorrente da infestação pelo mosquito da dengue.

Fonte: Secom