Cascavel lança 1º Festival de Música Estudantil

A Secretaria Municipal de Cultura de Cascavel anuncia o lançamento do 1º Festival de Música Estudantil, um evento inédito que promete movimentar a cultura da cidade e revelar novos talentos musicais entre os jovens.

A iniciativa, viabilizada por meio das emendas impositivas, oferece uma oportunidade única para estudantes do ensino médio da rede pública estadual e federal do município mostrarem suas habilidades artísticas e competirem por prêmios em dinheiro e troféus.

As inscrições já estão abertas e se estenderão até às 19h do dia 15 de setembro. Para participar, os interessados devem acessar o link de inscrição disponibilizado no site oficial da Secretaria de Cultura, por meio do endereço eletrônico www.linktr.ee/culturacascavel, onde será possível preencher o formulário e enviar os materiais necessários.

O festival é dividido em duas categorias principais: Interpretação Vocal e Grupo/Banda. Os participantes podem escolher entre apresentar uma performance solo com ou sem playback, ou formar uma banda com outros estudantes para uma apresentação ao vivo. É importante destacar que todas as performances, independentemente do estilo, concorrerão igualmente dentro de suas respectivas categorias.

Cada candidato deverá enviar, no ato da inscrição, um vídeo da música que será apresentada no festival, além de anexar uma declaração de matrícula, autorização dos responsáveis e permissão para uso de imagem durante o evento e em materiais de divulgação.

Os vídeos enviados passarão por uma triagem de 16 a 23 de setembro, onde uma Comissão de Avaliação Interna selecionará até 30 finalistas para a categoria de interpretação vocal e 10 para a categoria de grupo/banda. Os nomes dos classificados serão divulgados no dia 1º de outubro no site oficial da Secretaria de Cultura.

As apresentações finais ocorrerão nos dias 15 e 16 de outubro de 2024, no Teatro Sefrin Filho, com início previsto para às 19h em ambos os dias. No primeiro dia, subirão ao palco os finalistas da categoria de Interpretação Vocal, enquanto o segundo dia será reservado para os grupos e bandas.

Os vencedores serão agraciados com premiações em dinheiro e troféus. Na categoria Interpretação Vocal, o primeiro lugar receberá R$ 700,00, o segundo R$ 500,00, e o terceiro R$ 300,00, além de troféus. Já na categoria Grupo/Banda, o primeiro lugar levará R$ 1,8 mil, o segundo R$ 1 mil, e o terceiro R$ 700,00. As escolas representadas pelos primeiros colocados também receberão um troféu.

O festival surge como uma plataforma significativa para jovens músicos cascavelenses, incentivando a criatividade e a expressão artística em um momento crucial de suas vidas. É uma oportunidade para brilhar e dar os primeiros passos em uma possível carreira musical.

Não perca essa chance de mostrar o seu talento! Inscreva-se e faça parte dessa história.

Fonte: Secom