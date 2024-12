Cascavel irá ter tarifa zero no transporte coletivo aos domingos

O prefeito eleito de Cascavel, Renato Silva, cumprirá uma das promessas de sua campanha ao implementar a gratuidade da tarifa de ônibus aos domingos a partir de 2025. A medida começará a valer no primeiro domingo do ano, dia 5 de janeiro, abrangendo todas as linhas do transporte coletivo em operação no município.

Embora a decisão ainda necessite de oficialização por decreto, a Transitar, autarquia responsável pela gestão do trânsito e transporte na cidade, já iniciou os trabalhos de regulamentação da medida. Segundo dados da administração, cerca de 10 mil passageiros utilizam o transporte coletivo em Cascavel aos domingos, o que torna a iniciativa relevante tanto para o lazer quanto para quem trabalha ou mantém atividades comerciais nesse dia.

Atualmente, a tarifa do transporte coletivo em Cascavel é de R$ 4,65, e a cidade conta com uma frota composta por 149 ônibus, incluindo 15 veículos elétricos que destacam o município como referência em eletromobilidade. A gratuidade representa não apenas uma redução no custo de vida para os usuários, mas também um estímulo ao uso do transporte público como alternativa sustentável.