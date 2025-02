Cascavel busca mais recursos junto à Caixa para concluir abrigos de ônibus

Cascavel - Em novembro do ano passado, a Prefeitura de Cascavel rescindiu o contrato para a colocação dos abrigos de ônibus após 16 prorrogações, em que a empresa contratada recebeu todas as condições para que pudesse executar o planejamento previsto, porém sem sucesso.

Segundo o secretário municipal de serviços e obras públicas, Sandro Rocha Rancy, a construtora executou 689 abrigos, dos quais dez foram danificados em acidentes de trânsito onde não foi possível identificar para responsabilizar os condutores. Ainda faltam executar 121 abrigos.

“O prefeito Renato Silva já sinalizou a possibilidade de conseguir mais recursos com a Caixa Econômica Federal para continuar a modernização dos pontos e ainda fazer entre 500 e 600 novos abrigos que estão faltando em Cascavel”, afirmou Rancy.

Nas contas do secretário, a área urbana da cidade demanda um total de cerca de 1400 abrigos de ônibus.

O contrato anterior previa um valor de cerca de R$13 milhões, mas com todas as atualizações já estava na casa dos R$17 milhões quando foi rescindido. A obra seria financiada pela Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS e teria 5% de contrapartida do Município de Cascavel, para a instalação de todo o conjunto desde a construção da base, calçada e das rampas de acesso.

Valores

Os valores dos abrigos de ônibus variam entre R$17 mil e R$22 mil dependendo da intervenção que precisa ser realizada na calçada, com rampas de acesso e base. Sandro explicou que na aprovação de novos loteamentos, a responsabilidade pela colocação dos pontos de ônibus nos padrões municipais é do empreendedor responsável.

Remanejamento

Um dos pontos positivos dos modelos mais modernos é que eles foram projetados para serem parafusados, permitindo assim a transferência conforme acontecem mudanças nas linhas de ônibus ou nas vias.