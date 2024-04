Carteirinha de Autista pode ser solicitada nesta terça na Apae

E o mutirão para confecção das carteirinhas do Autista no Paraná chegou a Cascavel. Nesta terça-feira, a ação será desenvolvida no setor de serviço social da Apae de Cascavel, das 9h às 16h30 e faz parte do mês de conscientização sobre o autismo, conhecido como Abril Azul.

O Governo do Paraná aprimora cada vez mais suas políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Esse é um olhar especial a este público para que tenha seus direitos garantidos com atendimento em diversas áreas, a cada dia com mais inclusão. A Política Estadual da Garantia dos Direitos da Pessoa com Deficiência é responsabilidade da […]

Desde o início do mutirão para emissão de Carteirinhas do Autista, em 1º de abril, já foram confeccionados mais de 1.500 documentos no Paraná. A Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, por meio de seus núcleos regionais e instâncias avançadas de atendimento, realizou uma articulação com as prefeituras municipais e secretarias de assistência social para que cada cidade pudesse ter ao menos um dia de dedicação à ação.

Os documentos necessários são:

Foto 3×4

RG e CPF da pessoa com TEA

RG e CPF da pessoa responsável

Laudo médico

Documento de comprovação de tipo sanguíneo

Mesmo com a realização dos eventos presenciais, a emissão da Carteirinha do Autista pode ser feita de forma 100% digital. Pelo site www.carteiradoautista.pr.gov.br, é possível anexar os documentos necessários (RG, CPF do Autista; RG, CPF do Responsável, fotografia digitalizada com boa resolução, laudo médico digitalizado com os dados do paciente, CID, assinatura e carimbo de identificação com CRM do médico responsável e exame de Tipo Sanguíneo digitalizado), e gerar o documento, que pode ser impresso depois da finalização e análise.

Fontes: Apae e Governo do Paraná