Carnaval quente: Simepar prevê onda de calor durante o feriadão no Paraná

Curitiba - O calor já está forte e a temperatura no Carnaval vai subir ainda mais no Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a aproximação de uma onda de calor, principalmente nas regiões Norte e Oeste, promete temperaturas máximas na faixa dos 35°C nos dias de folia.

O desconforto térmico já começa na sexta-feira (28) e continua até terça-feira (4) com a atuação de uma massa de ar quente e baixos índices de umidade do ar. No Norte e no Oeste uma onda de calor está prevista.

“Em termos técnicos, onda de calor se caracteriza por temperaturas pelo menos cinco graus celsius acima da média, por pelo menos cinco dias seguidos”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Na sexta-feira as temperaturas vão de 17°C a 28°C em São José dos Pinhais; 21°C a 30°C em Guaratuba; 19°C a 30°C em Ivaí; 22°C a 34°C em Toledo; 22°C a 34°C em Cambé; 23°C a 35°C em Cornélio Procópio; e 23°C a 36°C em Maringá.