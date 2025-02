Carnaval não é feriado e empresas poderão abrir sem ter de pagar hora-extra

TRÂNSITO Estudos do Anel Viário de Cascavel ainda sem previsão de serem concluídos

Cascavel - Com diversas obras em andamento em Cascavel, Sandro Rocha Rancy, secretário de serviços e obras públicas, recentemente voltou a reforçar a importância de tirar do papel o projeto do Anel Viário – sendo o ‘Contorno Norte’ o próximo passo para resolver os ‘gargalos’ do trânsito, principalmente no viaduto da Rua Jacarezinho, que é […]