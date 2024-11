Carlos Gomes: Prazo da obra aumentará em, pelo menos, quatro meses para “terminar as calçadas”

Quem passa pelas obras da nova Avenida Carlos Gomes percebe que tem muito ainda a ser feito para que os trabalhos sejam concluídos, principalmente as calçadas e nos cotovelos – que são os avanços das esquinas de todo o trecho da avenida.

O prazo da obra – que termina no dia 18 de dezembro – terá que ser aditivado, informação confirmada pelo secretário de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy.

Rancy disse que eles estão bastante satisfeitos com a obra e que a parte da pavimentação está quase finalizando – terminando o asfalto na Rotatória da Unioeste e o trecho de conexão da Rua da Lapa – o restante está tudo pronto. “É uma obra bastante grande e complexa, lembrando que começamos lá na Travessa Cristo Rei e fizemos várias outras vias como a Barão do Cerro Azul, Duque de Caxias, Alexandre de Gusmão e o novo viaduto”, reforçou o secretário.

Segundo ele, ainda estão em tratativas com a empresa para acertar o prazo de ampliação, entre 120 a 150 dias – período necessário para conseguirem concluir a ciclovia, ajardinamento e principalmente as calçadas. Mas a previsão é que até o fim do ano finalizem o meio-fio, a drenagem que teve que ser ampliada, a sinalização horizontal e semáforos. “O que vai ficar é o trabalho manual que demanda de mais tempo e é minucioso como as calçadas, por isso, daremos esse prazo maior”, salientou.

Além disso, o secretário lembrou que as novas calçadas são acessíveis, diferente do que as que existiam antes e que eles tiveram que fazer obras bem maiores para conseguir escoar a água – problema que apareceu durante o andamento da obra.

Por causa disso, foram abertas mais bocas de lobo e um trecho maior de tubulação próximo ao Parque Tarquínio, mas ainda terá que ser feita na Rua Carlos de Carvalho, aonde a chuva mostrou que está ‘no limite’.

Mais caro

Por causa dessas obras extras, o secretário explicou que eles terão que fazer mais um aditivo de preço que ainda está sendo calculado. Do começo da obra até agora, um aditivo foi feito de R$ 82 mil, valor total de alguns ajustes, mas com o aumento da drenagem terão que investir mais dinheiro para conseguir resolver o problema que ficou bastante nítido com as fortes chuvas. “Precisamos corrigir isso agora com o andamento da obra já que com uma faixa a mais de rolamento temos mais áreas impermeabilizadas e precisamos melhorar a drenagem urbana”, frisou.

Alerta para pedestres

Rancy disse ainda que os pedestres que atravessam a avenida de um lado para o outro devem ficar atentos, já que com a retirada dos canteiros central que era mais alto, as pessoas estão passando por cima dos canteiros, mas que ali não é local e a orientação é sempre utilizar as faixas de pedestre.