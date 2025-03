Carlos Gomes: Ex-prefeito defende novo projeto e contrato para as soluções

Em meio às discussões e polêmicas sobre os alagamentos e demais problemas enfrentados decorrentes da revitalização da Avenida Carlos Gomes, o ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, se manifestou sobre a situação e defendeu que eventuais correções na drenagem das ruas adjacentes sejam feitas por meio de um novo projeto e um novo contrato, ao invés de um aditivo contratual, como a secretaria de Obras e Serviços de Cascavel defende.

Em entrevista ao radialista Valdomiro Cantini, Paranhos disse que a obra da Carlos Gomes foi planejada dentro de um contexto amplo de revitalização urbana, que incluiu a intervenção em 32 avenidas da cidade. Além disso, Paranhos enfatizou que a infraestrutura de drenagem da Carlos Gomes foi executada conforme o projeto e com a capacidade adequada para a captação da água pluvial. “É preciso registrar que o problema não é na Carlos Gomes. A infraestrutura de captação de água que nós fizemos na Carlos Gomes é o adequado, conforme o projeto nos demonstrou”, explicou Paranhos.

O problema, segundo o ex-prefeito, ocorre na infraestrutura antiga das ruas adjacentes, que não suporta o volume adicional de água recebido. “Nós tínhamos um canteiro central, que tinha em torno de 3,60 metros. E esse canteiro central, que era de terra e grama, que absorvia muita água, foi retirada. As manilhas, os canais, as bocas de lobos, são feitas ali com tubos de 1 metro, 1 metro e 10. Só que o que acontece agora? Acabou virando um funil. Tem a boca grande e tem o corpo fino e é exatamente isso que está acontecendo. A infraestrutura da Carlos Gomes é adequada, ela capta água, mas quando encontra com as galerias antigas, feitas aí há mais de 25, 30 anos, ela tem um refluxo. A água volta, não tem fluído essa água como deveria”, disse.

Mais R$ 5 milhões

A posição do ex-prefeito corrobora com as declarações do próprio secretário de Obras, Sandro Camilo Rocha Rancy, que durante reunião da Comissão de Obras da Câmara de Vereadores afirmou que o problema está nas ruas adjacentes e que será necessário um investimento adicional de R$ 5 milhões para solucionar a drenagem e obras complementares.