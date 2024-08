Carlos Gomes: com 45% da obra executada, moradores pedem alterações no projeto

Cascavel – Há 11 meses em obras, a nova Avenida Carlos Gomes atingiu 45% de execução total das 56 quadras que englobam todo o projeto, mas nem tudo vai “sair como planejado”. Atendendo um pedido dos moradores e comerciantes, uma alteração será feita no cruzamento da Avenida Jaime Duarte Leal com a avenida, já que o trânsito fica complicado em diversos momentos, principalmente nos horários de pico.

Tales Riedi presidente do IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel), disse que foi feita uma reunião com a comunidade local que reclamou que o cruzamento é um ponto de conflito e, por isso, foi feita uma análise do projeto original e ficou decidido que a ilha que foi construída no local será removida, mas a via permanece com duas pistas de rolamento para ter acesso à padre Anchieta e à Carlos Gomes.

“Entendemos que existe atualmente uma demanda muito grande de veículos, o que trava o trânsito, mesmo sabendo que posteriormente com a Alexandre de Gusmão e a Carlos Gomes prontas, deve reduzir o trânsito no local, mas agora é importante atender as modificações”, explicou. Segundo ele, esta é uma alteração técnica e não trará prejuízo de valores, visto que o meio-fio será removido e a pista nivelada.

Ciro Nardi

Outra retirada que está sendo feita e que chama a atenção é do muro do Complexo Esportivo Ciro Nardi, que faz parte da Rua da Lapa. Riedi disse que a demolição do muro é para que a equipe possa implantar no local três pistas de rolamento sentido centro para ligar a Rua Alexandre de Gusmão à Barão do Cerro Azul, que é justamente para consolidar o binário parcial entre a Alexandre de Gusmão, que vai ficar com três pistas sentido centro, com a Carlos Gomes, que terá as três pistas sentido sul, sentido Unioeste.

Ele disse que a obra é justamente para utilizar aquele espaço ali para criar as novas faixas de rolamento, para dar acesso direto à Barão. “Na Lapa naquele trecho, ela ficará com dois sentidos, ou seja, serão duas pistas no sentido região do Lago ali e as três novas pistas para dar acesso à Alexandre de Gusmão e à Barão”, especificou.

Interdições

Para dar continuidade à obra, alguns trechos seguem interditados, desta vez, no trecho entre a Rua Hyeda Baggio Mayer e a Dr. Sandino Erasmo. Além disso, continuam os serviços de drenagem entre a Jaime Duarte Leal e a Delfino Dias Prado. Os motoristas que trafegam pela região devem ficar atentos às mudanças e planejar novos trajetos.

A previsão inicial é que a obra levaria 15 meses para terminar, prazo que se encerra em dezembro deste ano. Em todo o trecho, a base do asfalto está sendo refeita, assim como toda a pavimentação, galeria de água pluvial e trocada a calçada para paver no prolongamento em que a obra passa.

O valor inicial do investimento é de R$ 51.144.674,40, montante que será pago com recursos que foram emprestados ao Município pelo Banco Fonplata por meio do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano), mas do início até agora, cinco aditivos foram feitos e que, segundo a Sesop, foram necessários para a adaptação do projeto. A obra inclui ainda uma ciclovia, interligando com a Rua da Lapa e revitalização de um trecho da Rua Rio da Paz, local com intenso movimento de veículos próximo ao Terminal Sul.

Viaduto

A nova Avenida Carlos Gomes formará um binário com a Rua Alexandre de Gusmão que fará a ligação com o novo viaduto sobre a BR-277, que também faz parte do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano) de Cascavel. Outra frente de trabalho está concentrada na Rua Emílio Bautitz, que vai ligar a Alexandre de Gusmão ao novo viaduto.

Iluminação

Também já foram retirados os 38 superpostes que ficavam no trecho entre a Rua Cuiabá e a rotatória da Unioeste e a nova iluminação da Carlos Gomes já está funcionando, inclusive os dois superpostes no Trevo da Carelli para reforçar a iluminação. Foi retirado também o canteiro central que fazia parte de um grande trecho da avenida.