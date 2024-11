Cara nova e desafio antigo na ‘Rodoviária Velha’ de Cascavel

Ela ainda está no “coração da cidade”, a poucos metros da Avenida Brasil e da icônica Catedral Nossa Senhora Aparecida, cercada por vias importantes e conhecidas. A “Ilha da Rodoviária Velha” de Cascavel já não é mais a mesma, porém, apesar da “cara nova” com as obras e a pintura do vizinho prédio histórico, problemas bastante antigos seguem no itinerário daquela região.

São poucas e importantes quadras no “complexo”, e quem passa pelo local percebe que o comércio não seguiu a tendência moderna do restante da cidade. As lojas, ainda com fachadas antigas, apesar da nostalgia, também indicam que aquela é uma área da cidade que parece ter parado no tempo. Outro problema bastante enraizado nesta região é o “estigma negativo”, gerado nas últimas décadas principalmente pelo abandono do próprio prédio da antiga rodoviária que, sem manutenção acabou degradado e atraindo uma “movimentação” que incomoda os vizinhos. Andarilhos, dependentes químicos, traficantes e também as “acompanhantes do amor” ainda fazem do entorno pontos para programas.

Na Travessa Jarlindo João Grando, novo calçadão e nova iluminação mudaram o cenário; Comércio Inteligente agora quer completar a mudança e inovar – Foto: Paulo Eduardo/O PR

É preciso “ver pra crer”

A proposta da obra da Nova Avenida Carlos, mesmo com suas polêmicas e divergências, não veio apenas modificar a mobilidade urbana da região, mas também quer representar esperança aos comerciantes.

Do chão colorido, com o paver do “pinhão tricolor”, aos prédios que estão recebendo “tinta nova”, na Travessa Jarlindo João Grando e na mão inglesa da Rua Erechim, o conhecido centro histórico quer seguir “firme e forte”.

A reportagem do Hoje Express esteve no local e conversou com os comerciantes e a população que concorda que o colorido está mudando o cenário, mas analisam a realidade com uma “pitada de preocupação”. Após décadas convivendo com um cenário visual caótico e de insegurança constante, a população que vive o dia a dia daquela região aposta nas melhoras, mas ainda segue “São Tomé”, na linha do “ver pra crer”.

Nas conversas, alguns empresários e trabalhadores daquela região ainda preferem manter a identidade protegida, mas todos esperam que as obras executadas e em andamento, além da “mão de tinta” nos prédios, renda bons frutos.

Funcionários do tradicional posto de combustíveis, vizinho de esquina do prédio colorido, são os olheiros de plantão e também esperam que “a tinta e a obra deixem a região mais bonita e segura”. Alias, segurança é a principal questão abordada por todos que conversaram com o reportagem do Hoje Express que percorreu toda as quadras que formam a “Ilha da Rodoviária Velha”.

Mais inteligência no comércio

Paralelo à revitalização, também chegou a Carlos Gomes o Programa Comércio Inteligente, focado em renovar o varejo de rua na cidade. O programa está sendo desenvolvido pelo Sebrae, em parceria com a Prefeitura de Cascavel e a Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel).

O objetivo principal é oferecer instrumentos para transformar o comércio “Ilha da Rodoviária Velha” em um “ecossistema colaborativo e competitivo”. Para isso, empresários e colaboradores estão passando diversos cursos de capacitação para que o comércio local enfrente os grandes players do mercado. Segundo a consultora do Sebrae, Ana Rizzi, toda região revitalizada foi mapeada. São mais de 150 empresas e deste total, pelo menos 40 já estão envolvidas no programa, com 19 delas participando de um planejamento de ações ao longo de dois anos. “Os temas que estamos trabalhando foram demandados pelos próprios empresários, já que respondem a dúvidas que eles têm para o futuro dos negócios”, explicou.

A iniciativa busca trabalhar temas como experiência e personalização, além da inteligência de dados, para criar um senso de comunidade entre os comerciantes da rua.