Caminhonete capota em Mandaguari e deixa três feridos

Neste domingo (21), por volta das 17:30h, no km 213 da BR 376, em Mandaguari, ocorreu um acidente envolvendo uma caminhonete RAM azul com placas de São Pedro do Ivaí-PR. O veículo seguia em direção a cidade de Jandaia do Sul, ao sair da pista em uma curva em sequência capotou.

O motorista, de 58 anos, e mais dois passageiros que estavam na caminhonete, uma mulher de 30 e um rapaz de 27 anos, sofreram lesões e foram encaminhados para hospitais da região.

A rodovia ficou interditada por alguns minutos para a retirada do veículo acidentado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confeccionará o Laudo Pericial do acidente.

Fonte: PRF