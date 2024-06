Caminhão do Corpo de Bombeiros se envolve em acidente

Um caminhão do Corpo de Bombeiros se envolveu em um acidente de trânsito na noite de sábado (15), na Rua Maracaí, no Jardim Alvorada, em Cascavel.

O veículo seguia para atender a um princípio de incêndio no Jardim Clarito, quando colidiu com um carro Corsa que estava estacionado em frente a um comércio.

De acordo com informações, o impacto da batida foi forte o suficiente para arrancar parte do parachoque do carro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido no acidente. Apenas danos materiais foram registrados.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Via: SOT/Luiz Felipe Max – Foto: Luiz Felipe Max