Caminhada “Todos Contra a Pedofilia” será realizada amanhã (18), em Cascavel

Neste sábado (18), às 8h30, ocorrerá a caminhada “Todos Contra a Pedofilia”. O movimento parte da 10ª Regional de Saúde até o Fórum da Comarca de Cascavel, pela Avenida Tancredo Neves. A ação marca o Dia Nacional do Enfrentamento ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes e conta com a participação e apoio da Comissão da Mulher Advogada da OAB Cascavel (Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Cascavel).

Neste ano, o objetivo central é reivindicar ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e ao Conselho Nacional de Justiça a instalação do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e da Vara de Crimes Contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Cascavel de forma urgente. O cenário atual é de mais de 9 mil processos pendentes em uma única vara. Nesse contexto, uma denúncia feita hoje pode levar em torno de três ou quatro anos para ser julgada.

Todos os cidadãos podem participar do movimento, que é realizado há mais de 10 anos em Cascavel. A sugestão da organização é se vestir de preto. A união dos participantes em prol dessa ação contribui para o avanço de um município mais seguro aos menores.

A caminhada tem apoio da OAB Cascavel, CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), CMDM (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher), CMDPI (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa) e Opevel (Ordem dos Pastores Evangélicos de Cascavel).

