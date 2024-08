Câmera identifica vândalos pichando ônibus elétrico em Cascavel

Os modernos ônibus elétricos que entraram em operação na frota municipal de Cascavel no dia 6 de agosto foram alvo de atos de vandalismo. Dois ônibus articulados, que trouxeram aos passageiros mais conforto e sustentabilidade, foram pichados com mensagens escritas com caneta estilo pincel. Assista abaixo:

No entanto, os vândalos não contaram com a tecnologia embarcada nos novos veículos. Os ônibus elétricos de Cascavel são equipados com câmeras de segurança de alta resolução, capazes de identificar com precisão a imagem dos passageiros. As imagens do ato de vandalismo já foram coletadas e anexadas ao Boletim de Ocorrência registrado pela Transitar.

Através dos sistemas dos veículos, foi possível identificar o responsável pelo dano. A Transitar já iniciou os procedimentos internos para responsabilização e cobrança do infrator, O valor dos danos está sendo levantado, a fim de que o responsável arque com as devidas consequências financeiras.