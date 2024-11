Bird strike? Avião da Azul volta ao Aeroporto de Cascavel logo após decolar

TRAGÉDIA NA ESTRADA Quatro pessoas morrem em gravíssimo acidente na PR-182, em Realeza

Um grave acidente envolvendo uma carreta bitrem, um caminhão e um carro de passeio deixou quatro pessoas mortas na tarde deste domingo (10/11), na rodovia PR-182, em Realeza, no Sudoeste do Estado. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Nissan Versa, com placas de Cascavel, trafegava no sentido Oeste quando tentou […]