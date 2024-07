Baixas temperaturas: Cascavel reforça ajuda aos moradores de rua

Com a temperatura na casa dos 5 graus a manhã de ontem, quarta-feira (10) começou gelada em Cascavel e continuou por boa parte da manhã com sensação térmica ainda mais baixa. Com isso, a cidade registrou a menor temperatura de todo o estado. Na lista de cidades mais frias, em segundo lugar estava a cidade de Palmas com 6,5°C, Toledo e Laranjeiras do Sul com 7°C e Foz do Iguaçu com 7,1°C.

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) a cidade teve a menor temperatura deste ano no dia 3 de junho, quando os termômetros marcaram 2,1 graus. O frio deixou em alerta o serviço de atendimento social da cidade que reforçou o plantão da Abordagem Social. Um morador de rua teve que ser atendido pelo Samu já que apresentou um quadro de hipotermia e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento)

De acordo com a secretária de Assistência Social de Cascavel, Rose Vascelai, teve um atendimento diferenciado para os dias mais gelados de acolhimentos nos abrigos chamada de ação de inverno. Durante a madrugada foram acolhidas três pessoas que estavam nas ruas e conduzidas aos abrigos. Além disso, l 29 pessoas em situação de rua foram encaminhadas em um espaço criado para esta finalidade – 50 na Casa Pop e mais 50 no Albergue Noturno.

Ela explicou que no Centro Pop, o atendimento acontece só durante o dia, mas para estes dias mais gelados as pessoas estão ficando durante a noite e, além disso, as rondas foram intensificadas. “Muitas pessoas ligam e encontram pessoas deitadas na calçada, na rua, no chão. E aí as nossas abordagens vão até o local, oferecem o acolhimento, sendo que no frio, todos aceitam”, disse Vascelai.

Segundo ela, os três locais estão dando conta de atender toda essa população que está em situação de rua e se precisar de mais espaço está sendo improvisado. “A gente improvisa colchões, cobertores, travesseiros, uma sopa bem quentinha, pão, a gente improvisa, mas a gente não deixa ninguém, porque não precisa dormir ninguém na rua”, frisou. A secretaria também tem um ônibus que recolhe as pessoas que estão na rua e leva para os locais de atendimento.

Sobre a ação realizada há alguns anos no ginásio do Creas, ela disse que neste ano eles decidiram não fazer porque os locais de atendimento têm estrutura para atender a todos depois de passarem por uma triagem. A pessoa passa pela abordagem que vai até o local, identifica o perfil. “Muitas vezes eles têm família e que está esperando por eles, inclusive – por isso analisamos o perfil e fazemos o atendimento”, disse.

Temperaturas baixas

O tempo frio e a chuva devem permanecer em todo o Paraná até o início da próxima semana, com pancadas de chuva mais fortes a partir desta quinta-feira (11) até o domingo (14). Segundo o Simepar, dois fatores ajudam a manter essa condição de tempo por todo o Estado: uma massa de ar frio próxima ao Paraná, úmida, resultando na chuva constante, e a cobertura de nuvens, que impedem o aparecimento do sol, resultando em dias gelados mesmo sem o registro de temperaturas negativas.

De acordo com o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib, o frio é resultado de uma massa de ar gelado que atinge o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, reverberando no Paraná. “A massa de ar frio é associada ao tempo seco e temperatura bastante baixa. O núcleo dela está sobre o Rio Grande do Sul. Então lá está seco, tem geada, com temperaturas negativas, mas aqui no Paraná estamos sendo atingidos com a borda dessa massa de ar frio”, explicou

Apesar de estar longe de registrar temperaturas próximas de zero e até mesmo negativas, um fator tem colaborado para a sensação de frio durante todo o dia: a baixa amplitude térmica. “Ainda deveremos ter outra onda de frio que pode provocar temperaturas abaixo de zero, mas essa semana é a mais gelada do ano em questão de temperatura média”, destacou o meteorologista. Ainda deverão ser registrados vários dias consecutivos com o céu encoberto, associado à nebulosidade e à proximidade da massa de ar frio.