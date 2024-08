Avião da FAB trará corpos de Ana Carolina Redivo e Silvia Cristina Osaki

A Prefeitura de Cascavel informa que está previsto para hoje (13) à tarde o translado pelo avião da FAB, com saída de São Paulo, de dois corpos do acidente do voo 2283 para a cidade de Cascavel. As vítimas serão recebidas no Aeroporto Regional da cidade.

Tratam-se das vítimas Ana Carolina Redivo e Silvia Cristina Osaki.

Para maior privacidade, a Transitar, PM e PRF farão a escolta dos veículos funerários e também dos familiares que desejarem irem até o aeroporto para aguardar a chegada dos corpos.

A Prefeitura reforça os pêsames e se solidariza com as famílias enlutadas.

Reforçamos que o fluxo de informações sobre a liberação dos corpos é feito via IML de São Paulo junto às famílias e que o translado é definido pela VoePass e Força Aérea Brasileira.