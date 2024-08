Avião da FAB com três vítimas do desastre aéreo decola para Cascavel

DESPEDIDA

Avião da FAB pousa em Cascavel com corpos de Ana Redivo e Silvia Osaki

Chegou na tarde desta terça-feira (13) no Aeroporto Regional do Oeste, em Cascavel, os corpos de Ana Carolina Redivo e Silvia Cristina Osaki. Elas estão entre as vítimas do trágico acidente aéreo com o voo 2283, da VoePass, que tirou a vida de 62 pessoas. Assista o vídeo abaixo: O translado foi a bordo da […]