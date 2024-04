Atropelamentos crescem 36% nos primeiros meses de 2024

Cascavel – A falta de atenção tanto do pedestre quanto do condutor tem provocado aumento da quantidade de atropelamentos nas vias da cidade e nas marginais da rodovia do perímetro urbano. Do dia 1º de janeiro até ontem, segunda-feira (15), foram 45 vítimas deste tipo de “acidente”, um número 36% maior do que no mesmo período do ano passado, quando haviam sido 33 vítimas. O número de mortes também chama a atenção, sendo duas neste ano, a mesma quantidade do ano passado.

De acordo com Luciane de Moura, presidente do Cottrans (Comitê Intersetorial de Prevenção e Controle de Acidente de Trânsito), a situação é bastante preocupante. Uma das duas vítimas fatais, perdeu a vida em março quando foi atropelada ao atravessar a rodovia no trecho da PRC-467. A outra, teve o atropelamento registrado na última sexta-feira (12) em frente ao Terminal Transbordo Oeste, quando o ônibus atropelou um homem de 52 anos que estava atravessando a via de acesso e acabou sendo atingido.

Para Luciane de Moura, o aumento pode se dar porque neste ano tiveram mais dias quentes e, consequentemente, as pessoas acabam transitando mais pelas vias, além do aumento da frota de todos os tipos de veículos. Contudo, para Mora, que também é educadora de trânsito, o fator principal continua sendo a imprudência tanto do pedestre quanto do condutor. “É necessário que o pedestre preste atenção no semáforo, que utilize passarelas e as faixas de pedestres”, reforçou.

Por outro lado, os condutores precisam seguir as regras de trânsito, não parar em cima da faixa de pedestre e reduzir a velocidade. “O condutor sabe que o pedestre é mais vulnerável e precisa ter este cuidado, reduzindo na faixa elevada e na lombada”, frisou. Além disso, para ela outros dois fatores que estão bastante visíveis no trânsito: a pressa e o uso do celular por pedestres e condutores. E os dois problemas estão presentes com frequência no registro de acidente. O excesso de velocidade e o uso do celular nas vias também são alvos constantes durante as fiscalizações dos agentes de trânsito.

“Paz no Trânsito

Diante desta realidade, a presidente do Cottrans, reforça o alerta e o pedido par que todos os envolvidos no trânsito tenham atenção redobrada nas vias e respeitem as normas de segurança e as leis de trânsito. Ele confirmou que Cotrans, junto com todos os seus parceiros fará uma ação em alusão ao Dia Nacional da Paz no Trânsito, no próximo dia 19, justamente para trabalhar este tema. Também em maio, dentro da programação do “Maio Amarelo”, uma série de atividades e iniciativas estão sendo programadas para a “Paz no Trânsito”.

Para aliviar ocupação de leitos, Secretarias intensificam ações educativas no trânsito

A Sesp (Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná), com o apoio da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), promoverá ações educativas e ostensivas com reforço do policiamento nas ruas buscando reduzir o número de acidentes de trânsito. Haverá, também, adequações no fluxo de atendimento nas instalações de saúde em todo o Paraná. O tema foi discutido ontem (15) em reunião entre o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, e o secretário de Saúde, Beto Preto, para os ajustes finais antes do lançamento da Operação Unidos pela Saúde e Paz no Trânsito, previsto para os próximos dias.

O foco foi discutir estratégias conjuntas com representantes municipais, estaduais e federais. O objetivo principal é buscar soluções eficazes para reduzir os acidentes de trânsito e aliviar as lotações nos leitos hospitalares. “Esta integração entre as secretarias da Segurança e Saúde que tem como objetivo a redução dos acidentes de trânsito e, consequentemente, das fatalidades. As forças de segurança estão implementando campanhas educativas e medidas repressivas para responsabilizar aqueles que negligenciam suas obrigações nas vias. Hoje reunimos diversas autoridades da segurança e saúde para trabalhar de forma colaborativa”, explicou o secretário Hudson.

Durante a reunião, foram discutidas estratégias para aumentar a conscientização sobre a importância da segurança no trânsito e da prevenção de acidentes. Isso inclui a realização de campanhas educativas, a fiscalização mais rigorosa das leis de trânsito e o fortalecimento das medidas de segurança viária. A operação também visa incentivar a adoção de comportamentos seguros no trânsito, como o respeito às normas de tráfego, o uso correto dos equipamentos de segurança e a conscientização sobre os riscos do consumo de álcool e outras substâncias antes de dirigir.

Rede hospitalar

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, considerou a ação uma medida fundamental para aliviar a rede hospitalar do Paraná, agilizando o tempo e capacidade de resposta dos hospitais. “Essa é uma ação que traz diversos benefícios para a rede hospitalar, uma vez que permite diminuir a demanda e a ocupação de leitos por traumas. Vamos realizar um trabalho integrado entre as Regionais de Saúde e os agentes policiais para promover não somente a segurança, mas incentivar também a conscientização coletiva. São acidentes evitáveis e não tenho dúvidas de que as medidas anunciadas irão contribuir para o salvamento de vidas”, avaliou o secretário.

Além disso, o Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná ) atuará em ações com foco em motociclistas. “Os motociclistas são os principais envolvidos em sinistros de trânsito e são bastante vulneráveis. A ação conjunta entre o Estado, município e órgãos federais visa a sensibilização da importância do tema”, disse o diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado.