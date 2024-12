Atropelamentos: Ano está fechando com aumento de 300% no “número de óbitos”

Cascavel - A morte de mais uma pessoa atropelada nas ruas de Cascavel está levando 2024 a fechar com um dos piores índices de óbitos neste tipo de acidente dos últimos anos. Na tarde de ontem (26), uma idosa de 67 anos morreu após ser atingida por um caminhão de coleta seletiva ao atravessar a rua. A tragédia aconteceu na Rua Erval, próximo à rodovia PR-486, no Bairro Canadá no começo da tarde.

A mulher atravessava a rua quando foi atingida por um caminhão. O motorista do veículo, ao sair do acostamento, não visualizou a pedestre, que estava em um ponto cego. Com o impacto da colisão, a mulher sofreu ferimentos gravíssimos e não resistiu. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente para prestar socorro, mas ao chegarem ao local apenas constataram o óbito.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do ocorrido. O motorista do caminhão foi encaminhado para prestar depoimento e o veículo foi apreendido para perícia. Com mais peste óbito, até agora, Cascavel soma 8 óbitos por atropelamento somente no perímetro urbano, sendo seis deles envolvendo idosos, um aumento de 300% em relação ao ano passado quando foram registrados 2 óbitos.

Somente neste mês de dezembro foram dois sinistros que resultaram em mortes. Somando com dados da rodovia, ao todo a cidade tem 15 pessoas já perderam a vida por atropelamento.