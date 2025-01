Aterro sanitário de Cascavel tem acréscimo na vida útil e ainda produz energia com usina de biogás

“Nós temos um a usina em operação, aqui no Aterro Sanitário com uma produção de 300 kWh na usina de biogás e mensalmente produzimos 130 mil kWh/mês. Isso representa uma economia de R$ 100 mil nas 64 unidades consumidoras que o Município está em processo de compensação, como praças e escolas ”, explicou o engenheiro químico, Elmo Rowe Júnior.

Cascavel - O prefeito Renato Silva , esteve na última terça-feira (28), no Aterro Sanitário de Cascavel , acompanhado dos secretários do Meio Ambiente, Ailton Lima, da Comunicação, Beth Leal e de vereadores, entre eles o presidente da Câmara , Tiago Almeida .

Cascavel - A Transitar informa que em razão da queda de uma árvore na Rua Santa Catarina e dos trabalhos para desobstrução da via, há interdição de trânsito na região central de Cascavel. A Rua Santa Catarina no trecho entre a Avenida Carlos Gomes e Rua Duque de Caxias está interditada por tempo indeterminado. A […]

Cascavel - Na manhã desta quinta-feira (30), um acidente de trânsito envolvendo o tombamento de uma carreta carregada com milho causou interdição parcial na rodovia PRc-467, em Cascavel. O incidente ocorreu em uma das alças do Trevo Cataratas, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento de Estradas e […]

A última célula teve sua operação iniciada em agosto de 2023 e a previsão é de que em no máximo seis meses esta será finalizada, sendo necessário abrir uma nova trincheira. “Temos todos os documentos ambientais necessários para a operação desse aterro e também seguimos todos os procedimentos ambientais necessários, que vão desde o processo de monitoração do nosso lençol freático, mas, principalmente, o tratamento e a gestão dos resíduos que para cá são trazidos. Todo o material que entra no Aterro Sanitário segue um processo de monitoramento desde a chegada até a sua destinação final, para que a gente tenha condição de dar uma destinação ambientalmente correta que esse resíduo merece”, disse o secretário de Meio Ambiente, Ailton Lima.

Novo Aterro

O processo para instalação de um novo local para o aterro já está em estudos e será conduzido de forma semelhante ao de 2010 com a desapropriação de uma área, depois de corrido todos os trâmites legais.

Existe um trabalho para elaborar o decreto de utilidade pública, avaliação, estudos preliminares de solo, tipologia de solo, lençol freático e encaixe de toda estrutura atual que o aterro possui desde 1995 com a próxima estrutura que vai ser construída. “Com todo trabalho de coleta seletiva que o município tem feito, a vida útil do aterro tem aumentado. A previsão em 2010 era que o aterro se findasse em 2022, mas o trabalho de coleta seletiva tem retardado este processo e os estudos apontam que a gente pode ter um acréscimo de seis anos de vida útil do nosso aterro com a coleta seletiva de lixo”, explicou o engenheiro químico, Elmo Rowe Júnior.

O presidente da Câmara de Vereadores, Tiago Almeida destacou o trabalho que é feito pela equipe que atua no Aterro Sanitário de Cascavel, que constantemente recebe visitas de comitivas de municípios paranaenses e de outros Estados da Federação para ver de perto como é feito o tratamento dos resíduos domiciliares.