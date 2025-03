Após duas semanas de verão intenso, tempo ficará mais ameno no Paraná com frente fria

O alívio no calorão esperado pelos paranaenses finalmente está chegando: uma frente fria se aproxima do Estado e do Sul do Brasil no fim de semana, e a partir de segunda-feira (10) as temperaturas finalmente devem cair, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental). A diminuição das temperaturas vem depois de duas semanas extremamente quentes no Estado, com cidades atingindo recordes de temperatura.

Uma massa de ar seco ainda atuou no Paraná na sexta-feira (7), garantindo tempo firme na maior parte do estado, com temperaturas entre 25°C e 30°C em todo o Paraná, com Norte e o Oeste com picos acima dos 35°C. Pancadas isoladas de chuva aconteceram ao longo do dia na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral, com chuvas pontuais também no interior.

No sábado e no domingo esquenta ainda mais. “No final de semana, com a formação de uma frente fria na altura Sul do País, ventos de norte mais aquecidos entram no Estado elevando ainda mais as temperaturas. No Oeste e no Norte do Paraná as temperaturas podem chegar a 38°C. No sábado as chuvas podem ser eventuais e no domingo tempestades localizadas serão mais frequentes – principalmente na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral”, garante Júlia Munhoz, meteorologista do Simepar.

A diminuição das temperaturas deve, finalmente, chegar na próxima semana. “Na segunda-feira as temperaturas máximas entrarão em declínio inicialmente nas áreas mais ao Sul e Leste do Estado. Ao longo da semana essa redução alcançará os demais setores do Paraná”, afirma.

CALORÃO

Do dia 26 de fevereiro até a terça-feira de Carnaval, um quadro próximo a uma onda de calor foi percebido em várias cidades do Estado. Esse fenômeno é caracterizado por 5°C acima da média por pelo menos cinco dias seguidos. Em Cândido de Abreu, região Central do Estado, isso efetivamente ocorreu do dia 27/02 ao dia 4/03, com destaque para o dia 2 de março, que registrou temperatura máxima de 38,2°C. O número foi 7,7°C acima da média das temperaturas máximas para o período, que é de 30,4°C.