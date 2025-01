Agências do Trabalhador iniciam 2025 com 9,7 mil vagas

Cascavel - As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam o ano com a oferta de 9.725 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 2.270 oportunidades. Na sequência, aparecem as de supervisor de exploração agrícola, com 733 vagas, operador de caixa, com 409, e magarefe, com 336 oportunidades.

Cascavel

A Região de Cascavel inicia o ano com o maior volume de postos de trabalho disponíveis (2.293). São 372 vagas para auxiliar de linha de produção, 170 para magarefe, 44 para trabalhador da manutenção de edificações, e 25 para abatedor.

A Grande Curitiba aparece em seguida (2.048), com 180 oportunidades para alimentador de linha de produção, 148 para operador de caixa, 120 para faxineiro e 107 para ajudante de motorista.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 8 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de auxiliar de pessoal (cursando superior em recursos humanos) com 1 vaga; desenhista técnico mecânico (superior completo em engenharia mecânica) também com 1 vaga; auxiliar de logística (cursando superior em logística ou administração) com 1 vaga; e orientador educacional (superior completo em pedagogia) com 1 vaga.

Nas demais regionais do Interior são destaques Londrina (1.904), Campo Mourão (924), Foz do Iguaçu (862) e Pato Branco (379). Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são supervisor de exploração agrícola, com 663 vagas, alimentador de linha de produção, com 370, atendente de lojas e supermercados, com 81, e operador de caixa, com 57 oportunidades.