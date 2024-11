Aeroporto de Cascavel terá novos voos para o Nordeste durante a temporada de verão

GUARANIAÇU

Vídeo mostra acidente que tirou a vida de motociclista na BR-277

Um acidente com vítima fatal foi registrado na manhã desta quarta-feira (13) no KM 521 da BR-277, em Guaraniaçu. De acordo com informações, uma caminhonete Fiat/Strada que estava no sentido Cascavel acessou o acostamento e tentou atravessar a via. Neste momento, uma motocicleta que transitava logo atrás colidiu violentamente na lateral do veículo. As imagens das […]