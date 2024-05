Acidente entre duas carretas e um guincho interdita BR-373, em Prudentópolis

Na manhã de hoje, por volta de 11 horas, ocorreu um acidente do tipo colisão frontal, na BR 373 no KM 275, município de Prudentópolis. A batida envolveu duas carretas e um guincho que transportava um cavalo trator, e teve como resultado uma vítima com ferimentos leves.

O condutor do caminhão Volvo com emplacamento de Pitanga, masculino de 28 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado à Prudentópolis para atendimento médico.

Os outros condutores foram atendidos e liberados no local pela equipe do CBM de Prudentópolis.

Foi necessário realização de interdição de rodovia para retirada dos veículos.

Fonte: PRF