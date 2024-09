Acidente de grandes proporções é registrado no Pacaembu, em Cascavel

Na tarde desta terça-feira (3), um acidente de trânsito de grandes proporções chamou a atenção no Bairro Pacaembu, em Cascavel. A colisão ocorreu no cruzamento com a Rua Martim Afonso de Souza e envolveu três veículos: um Volvo C30, uma Fiat Fiorino e uma Fiat Strada.

A batida inicial aconteceu entre o Volvo C30 e a Fiat Fiorino, que se encontraram na esquina controlada por um semáforo, enquanto seguiam em direções opostas. O impacto fez com que o Volvo C30 girasse na pista e colidisse com a Fiat Strada, que estava estacionada ao lado do meio-fio.

Os danos aos três veículos foram significativos e a via ficou parcialmente obstruída pelos carros danificados. A Guarda Municipal foi imediatamente acionada e chegou ao local para auxiliar na sinalização e garantir a segurança dos motoristas. Além disso, a equipe da Transitar foi chamada para registrar a colisão e tomar as medidas necessárias para a liberação da via.

O acidente causou um grande congestionamento na área e destaca a importância da atenção redobrada em cruzamentos com controle de semáforo.

Fonte: SOT