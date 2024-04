Ação integrada da Polícia resulta na recuperação de barco furtado

Na data de ontem (17), a polícia foi informada sobre o furto de um barco no interior de São Jorge do Oeste, após arrombamento.

Tão logo tomaram conhecimento do caso, as equipes da Polícia Civil e Militar colheram informações do local dos fatos e possíveis envolvidos e iniciaram diligências.

Na continuidade das diligências, na manhã de hoje (18) foi logrado êxito na recuperação do barco, o qual já estava em Quedas do Iguaçu, no bairro Serraria Seis.

Um homem foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis, tendo sido autuado em flagrante por receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Fonte: PCPR