Abre e fecha: confira como ficam os serviços públicos no feriadão em Cascavel

Ceasas do Paraná terão horários diferenciados nos feriados de Páscoa e Tiradentes

Cascavel - As Ceasas do Paraná estarão com atendimentos diferenciados em 18 e 21 de abril. As cinco unidades no Estado, em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, fecham na Sexta-feira Santa, assim como a sua Administração Central. Todos os mercados atacadistas abrem normalmente nos dias 19 de abril, sábado, e 21 de […]