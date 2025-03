A liderança segundo o coração de Deus

AGENDA

"Bloquinho do Catú": Diversão Garantida para Crianças no Carnaval do Shopping Catuaí

O Catuaí Shopping Cascavel promove mais uma atração especial para as famílias. Entre os dias 1º e 4 de março (sábado a terça-feira), das 15h às 19h, feriado prolongado de Carnaval, o shopping receberá a criançada no “Bloquinho do Catú”, evento gratuito repleto de atividades para os pequenos e seus acompanhantes. Com uma programação variada, […]