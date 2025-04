7ª Nipofest reserva espetáculo de cores e sons para todas as idades

Cascavel - Quem aprecia a cultura japonesa já pode reservar espaço na agenda para uma imersão no universo nipônico, bem pertinho de casa. A 7ª edição da Nipofest está chegando e promete transformar o Centro de Convenções e Eventos de Cascavel em uma verdadeira vitrine do Japão, com apresentações de dança, música, artes marciais e tradições nos dias 3 e 4 de maio. O evento conta com diversas atividades para todas as idades, uma feira de produtos orientais e espaço gastronômico que agrada todos os gostos. Com entrada gratuita, o festival deve superar os números da edição anterior, que atraiu mais de 25 mil participantes.

“A Nipofest é importantíssima para a comunidade nipo-brasileira. É por meio desse evento que conseguimos mostrar um pedacinho do Japão aqui no Brasil. As pessoas têm a chance de vivenciar de perto tanto a cultura tradicional quanto a moderna”, afirma o vice-presidente da ACEC (Associação Cultural e Esportiva de Cascavel), Adriano Hoshi.

Na programação cultural estão confirmados grupos de renome de diversas cidades. Entre as atrações estão os grupos de Taiko de Curitiba e Londrina, danças tradicionais e modernas, além de cantores da região e nomes vindos de São Paulo.