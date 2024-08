7 de Setembro: Educação detalha desfile que promete ser grandioso

O dia 7 de setembro deste ano será comemorado no sábado e, por isso, a coordenação do evento acredita que o desfile cívico militar que já é tradicional na cidade seja o maior da história de Cascavel. No ano passado, o desfile acabou sendo cancelado em cima da hora devido a cortes no orçamento, mas neste ano os preparativos estão a todo vapor e a programação já inicia neste domingo, dia 1º de setembro.

A secretária municipal de Educação, Marcia Baldini convocou na tarde de ontem (28) a imprensa para detalhar como será desfile neste ano. No sábado (7) o desfile inicia às 16h e terá a participação de cerca de 12 mil pessoas desfilando, além de 300 pessoas em equipe de apoio, 286 veículos e 41 animais, com expectativa de reunir mais de 50 mil pessoas.

“Este deve ser o maior desfile da cidade, porque temos o envolvimento de várias secretarias municipais e convido todas as famílias que venham participar porque será um momento muito bonito”, disse Baldini.

Estrutura

O trajeto do desfile será da Rua 7 de Setembro até a Avenida Carlos Gomes e o trajeto está com a parte decorativa e os ajustes finais sendo realizados. Também terão telões com interpretação em libras, banheiros químicos e equipe médica de plantão.

Estão sendo instaladas arquibancadas no trajeto e este ano parte delas será coberta e destinada ao público de idosos e de pessoas com deficiência, para que eles assistam ao desfile de forma mais confortável. Segundo Baldini, eles iniciaram os preparativos ainda em janeiro deste ano, para melhorar ainda mais alguns pontos em relação ao último desfile, realizado em 2022, que já foi um grande sucesso.

Baldini disse ainda que, além disso, a segurança será reforçada em todo o trajeto para garantir segurança às famílias e os participantes. “Acreditamos que pela quantidade de pessoas, o desfile leve cerca de 3 horas de duração”, salientou. Neste ano, também será criada uma página oficial em que serão divulgadas as informações oficiais, fotos e vídeos dos desfiles, ação coordenada pela Educação.

Programação

A programação inicia já no domingo (1º) com a chegada da pira olímpica pela manhã na Feira do Teatro. Na parte da tarde, a partir das 13h30 terá o tradicional desfile no distrito de Rio do Salto e São Salvador e às 16h em Juvinópolis. Na próxima semana – dos dias 2 a 6 setembro – uma ampla programação será realizada na parte da manhã e da tarde.