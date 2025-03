1° Seminário Mulher Empreenda Mais de 2025 será no dia 26, no Emir Sfair

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realiza no próximo dia 26 de março, às 19h, no Anfiteatro Emir Sfair, no Centro de Convenções e Eventos, o 1° Seminário Mulher Empreenda Mais de 2025. O evento é totalmente gratuito e não exige inscrição antecipada, basta ter vontade de impulsionar seu empreendimento ou até mesmo buscar as informações para dar o start no próprio negócio.

O evento marca o início das ações do programa neste ano no Município. No seminário, terão duas palestras técnicas: “Dinheiro e Propósito: Como alinhar suas finanças aos seus sonhos”, por Alceu Lazzarin e Ayslan Guetner; e “Elas: Construindo comunidades pelo posicionamento”, por Ana Claudia Rizzi.