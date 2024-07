XR 300L Tornado 2025, Honda para quem busca versatilidade e robustez

O resgate de nomes de sucesso já é uma tradição de décadas na Honda. Para além do aspecto mercadológico, tal prática visa propor motocicletas dentro de conceitos que se revelaram determinantes no passado com o melhor da tecnologia atual. Deste modo, a Honda atende plenamente os anseios dos mais exigentes motociclistas e os conecta a um espírito de sucesso permeado à forte tradição.

Uma rápida olhada pelo retrovisor exalta como grande exemplo a Africa Twin: surgida na virada dos anos 1980-1990, o modelo imediatamente se colocou como referência máxima em seu segmento. Uma década atrás, a Africa Twin ressurgiu evidenciando esta estratégia da Honda, uma inteligente simbiose entre as tecnologias mais atuais e conceitos de comprovada eficiência.

Mais recentemente, a Honda XRE 300 Sahara seguiu esta trilha de sucesso, que se repete agora com a XR 300L Tornado. Nome sonoro com passado brilhante, remetendo ao modelo dos anos 2000. A eficiência, solidez e adequação à proposta de motocicleta versátil, capaz de encarar trilhas e ser utilizada no dia a dia deu à Tornado pioneira um consenso favorável, que perdura até os dias de hoje.

A nova XR 300L Tornado nasce, portanto, sob o signo de sucesso. Sua formulação técnica permite enxergar grande receptividade pois une elementos de comprovada eficiência dinâmica como o chassi derivado da CRF 250F, off-road puro-sangue, cuja especificação técnica a levou a vitórias nas mais exigentes competições off-road, assim como elementos derivados da versátil XRE 300 Sahara, uma efetiva motocicleta multiuso que já conquistou o reconhecimento dos usuários.

Generalidades do modelo

O projeto da nova XR 300L Tornado teve como objetivo ampliar atual oferta do segmento on-off do mercado brasileiro e, como mencionado anteriormente, aliar a tecnologia mais atual a características originalmente presentes no modelo do qual resgata o nome.

A escolha de um chassi derivado da Honda CRF 250F representa uma evidente opção por robustez e eficiência ciclística, características intrínsecas das Tornado desde sempre. Tal estrutura tubular de aço, superdimensionada, se une a componentes de alta especificação técnica como suspensões de longo curso, rodas raiadas com aro de alumínio 21 polegadas na dianteira e 18 polegadas na traseira, que junto a pneus e freios forma um conjunto ciclístico que satisfará plenamente às exigências da utilização off-road.

O motor é outro componente de destaque na “receita” da nova XR 300L Tornado. A versão que equipa a Sahara 300 recebeu ajustes pontuais para exaltar a performance da novidade, visando atender ao seu específico tipo de utilização.

Comparativamente à XR 250 Tornado, o motor atual, que atende plenamente as normas do PROMOT 5, oferece ganho de cerca 7% na potência máxima e 14% em torque máximo. Tais cifras exaltam o progresso em termos de desempenho tendo em vista as atuais restrições relacionadas a emissão de poluentes, bem mais exigentes do que no início dos anos 2000, quando a Tornado pioneira chegou ao mercado. A transmissão conta com um câmbio de seis velocidades.

Outro aspecto de grande importância na XR 300L Tornado foi o cuidado com a ergonomia. Este item ganha relevância pela necessidade de atender a um padrão de utilização que satisfaça a diversos usuários, os que desejam desfrutar a competência do modelo no off-road e aqueles que farão uso urbano. Todavia, a missão de buscar o equilíbrio entre uma posição de pilotagem “off” e aquela exigida em utilização normal resultou em um compromisso equilibrado, que atenderá a um amplo leque de motociclistas.

O design da nova Tornado atende ao conceito pelo qual a forma deve atender à função. Deste modo, a presença do banco plano, cuja parte anterior avança sobre o tanque, evidencia o caráter fora de estrada. Idem sobre as partes plásticas, com laterais que facilitam a movimentação do piloto e a solução do tanque metálico encapsulado por superfícies plásticas, com amplas aletas laterais. O mesmo vale para justificar a opção pelo para-lama elevado e farol e lanterna traseira minimalistas. O painel exclusivo é outro elemento que alia a totalidade de informações sobre funcionamento e gestão da motocicleta com a resistência a eventuais impactos em uso extremo.

A Honda XR 300L Tornado preencherá uma importante lacuna no mercado brasileiro de motocicletas, que no arco de duas décadas desde o lançamento da Tornado pioneira, evoluiu em termos de oferta de modelos e segmentação. Atenta a este cenário, a líder do mercado mundial e nacional completa agora seu lineup oferecendo a pura off-road CRF 250L, a multiuso Sahara 300 e, agora, a genuína on-off XR 300L Tornado.

Foto: Divulgação