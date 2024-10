Volkswagen começa a produzir novo Nivus em São Bernardo do Campo

O SUV Nivus rapidamente conquistou o mercado e se estabeleceu como um dos 12 veículos mais vendidos no Brasil em todos os segmentos. Ademais, em 2024, a Volkswagen já entregou mais de 43 mil unidades do Nivus para clientes no país. Esse desempenho foi fundamental para a Volkswagen se tornar líder de vendas no segmento de SUVs no Brasil, com a família SUVW – composta por T‑Cross, Nivus, Taos, Tiguan e ID.4 – totalizando mais de 118 mil veículos emplacados em 2024.

Atendendo aos pedidos dos consumidores, a Volkswagen confirmou o lançamento da versão esportiva GTS do Novo Nivus para o primeiro semestre de 2025 . Desenvolvido 100% na América do Sul, o Nivus também é produzido e vendido na Europa, onde é conhecido como Taigo. Desde sua estreia em 2020, a fábrica Anchieta já produziu mais de 243 mil unidades do modelo.

A Volkswagen do Brasil começou, nesta segunda-feira (21), a produção em larga escala do Novo Nivus na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP). Utilizando tecnologia de ponta, o Novo Nivus marca uma nova era de conectividade para a montadora, trazendo o sistema VW Play Connect de 10,1 polegadas e o aplicativo Meu VW 2.0.

Portanto, o segmento de SUVs continua em crescimento acelerado no Brasil, representando 37% do mercado. Por isso, além do sucesso interno, o Nivus também é exportado para mais de 43 países, consolidando sua força além das fronteiras.

Visão de Futuro e Investimentos

Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil, destacou a importância estratégica do Nivus para a empresa. “O Nivus foi o primeiro modelo 100% desenvolvido na América do Sul e também vendido na Europa, o que nos enche de orgulho. O Novo Nivus representa nosso olhar para o futuro, com ainda mais segurança, tecnologia e conectividade. A versão GTS, aguardada pelos fãs da marca, chega em 2025. Este é o terceiro lançamento da nossa ofensiva de 16 veículos até 2028, após o sucesso do Novo T‑Cross e da Nova Amarok. Esses lançamentos fazem parte do investimento de R$ 16 bilhões da Volkswagen no Brasil, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento social e econômico”, afirmou Possobom.

Inovação e Pioneirismo no Nivus

O Nivus, além de ser o primeiro modelo da Volkswagen desenvolvido na América do Sul e produzido na Europa, introduziu diversas inovações. Portanto, foi o primeiro carro da marca totalmente desenvolvido com protótipos virtuais nas fases iniciais. O modelo também trouxe o sistema de infotainment VW Play, desenvolvido na América do Sul, que virou referência no mercado global e hoje é exportado para mais de 70 países.