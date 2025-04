Volkswagen apresenta três novos conceitos na China

A Volkswagen apresentou o restante da história do ID. CODE. O carro-conceito apresentado em Pequim, na China, em 2024, traçou o caminho em termos de design, inovações e facilidades para o condutor. Com base nisso, a marca alemã apresentou três novos conceitos no Salão de Xangai 2025, junto com seus parceiros de joint-venture chineses. O ID. AURA, o ID. ERA e o ID. EVO representam uma nova geração de veículos elétricos inteligentes e oferecem uma prévia da estratégia de produtos para os próximos anos. A Volkswagen planeja lançar mais de 30 novos modelos, incluindo 20 veículos eletrificados, nos principais segmentos do mercado chinês até o final de 2027. Isso incluirá versões de produção dos conceitos revelados em Xangai, cujo design e tecnologias foram especificamente adaptados às necessidades dos clientes chineses. “Os três novos conceitos são o resultado da nossa estratégia ‘Na China, para a China’. Com isso, fizemos todos os preparativos necessários para manter a liderança entre os fabricantes estrangeiros na China”, disse Thomas Schäfer, CEO da marca Volkswagen.

Durante o Volkswagen Group Night, os novos ID. AURA, ID. ERA e ID. EVO foram apresentados ao público pela primeira vez. Junto com diversos outros modelos da Volkswagen, os veículos-conceito estarão em exibição no Salão de Xangai até o início de maio. Os três carros pertencem à categoria de veículos de nova energia (NEVs). Na China, essa categoria inclui veículos totalmente elétricos, modelos com sistema híbrido plug-in e também com extensor de autonomia.

Todas as versões de produção dos conceitos apresentados em Xangai serão equipadas com sistemas baseados em Inteligência Artificial para condução altamente automatizada. Os veículos poderão atingir o Nível 2++ já no próximo ano, o que significa que, em certas situações, os carros poderão dirigir de forma totalmente autônoma – incluindo ultrapassagens e conversões, porém com a total supervisão do motorista.

“Nos próximos três anos, lançaremos mais de 20 NEVs de última geração com tecnologias voltadas para o futuro, atendendo todos os nossos diferentes públicos na China. Com a nossa estratégia ‘Na China, para a China’, vamos realizar todo o nosso potencial e demonstrar nossa força inovadora no mercado local”, destacou Stefan Mecha, CEO da marca Volkswagen na China.

“Alcançamos a ‘velocidade da China’ com nosso novo centro de desenvolvimento em Hefei. Nosso objetivo é desenvolver nossos modelos em, no máximo, 34 meses. Lançaremos os modelos certos, na velocidade certa e com os parceiros certos. Os três conceitos apresentados atendem aos diferentes requisitos tecnológicos dos consumidores chineses com seus sistemas de propulsão totalmente elétricos para os segmentos de volume e ‘full-size’, além da tecnologia de extensor de autonomia”, comentou Thomas Ulbrich, CEO do Centro de Tecnologia da Volkswagen China (VCTC).