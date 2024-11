Viagem segura começa com a escolha certa do óleo lubrificante

Mais um feriado prolongado em nível nacional desde o mês de maio. Depois de seis meses sem os dias de descanso por celebrações previstas pelo calendário, muitos brasileiros vão aproveitar o período para descansar e viajar.

Para evitar que a viagem se transforme em um pesadelo ou, pior, em um contratempo devido a falhas mecânicas ou de manutenção, José Cesário Neto, Coordenador de Capacitação e Suporte Técnico da Mobil, traz algumas dicas valiosas para o motorista ir e voltar do feriado com segurança.

Dicas para uma viagem segura:

1 – Escolha de produtos de confiança: Investir tempo na escolha do lubrificante certo, por exemplo, pode economizar dinheiro a longo prazo e evitar complicações mecânicas. Consulte o manual do proprietário ou um profissional de confiança para garantir que está utilizando o óleo recomendado para o seu veículo, seja ele mineral, semissintético ou sintético.

2 – Verificar o período da troca regular de óleo: Além da escolha correta, é fundamental seguir o cronograma de troca de óleo recomendado pelo fabricante. Isso não só mantém o motor em ótimas condições, mas também contribui para um desempenho suave e confiável durante toda a vida útil do veículo.

3 – Revisão prévia à viagem: Antes de iniciar uma viagem longa, verifique o nível de óleo do motor e, se necessário, faça a troca.

4 – Priorizar a segurança: Durante a viagem, monitore regularmente os indicadores do veículo e faça paradas periódicas para verificar os níveis de óleo e outras condições mecânicas. Isso pode prevenir problemas antes que se tornem graves.

Criança deve estar sempre na cadeirinha

Em feriados como o da Proclamação da República (15), o último prolongado de 2024 antes das festas de fim de ano, é muito comum que famílias levem seus filhos para uma viagem de lazer e diversão. Neste período, a Arteris, uma das maiores gestoras de rodovias do país, que já preparou suas equipes para atendimentos aos usuários na pista, separou cinco dicas essenciais para garantir o transporte seguro de bebês e crianças em veículos.

Dados do Ministério da Saúde apontam que os acidentes de trânsito estão entre as principais causas de morte de crianças e adolescentes no Brasil: diariamente, há em média uma morte e 29 hospitalizações. O órgão público ainda indica que o uso correto do bebê conforto, da cadeirinha e demais dispositivos de segurança aumenta em 70% a chance de sobrevivência, portanto, a correta utilização do dispositivo é indispensável na lista de checagem dos responsáveis legais pelos menores de idade ainda na preparação da viagem.

Na mesma linha de prevenção de acidentes, a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), diz que o uso do cinto de segurança reduz em até 60% o risco de morte e ferimentos graves para passageiros no banco da frente e em até 44% para os do banco traseiro. O transporte de crianças no centro do banco traseiro, com cinto de segurança de três pontos, reduz em até 24% o risco de morte em comparação ao transporte nas posições laterais.

Marcelo Sato Mizusaki, superintendente do Núcleo de Operações da Arteris, aproveita o período para reforçar a importância de seguir as leis de trânsito em prol da segurança viária. “Em relação às crianças, jamais um adulto pode dispensar o uso do cinto de segurança ou levá-la no colo. Os dispositivos de retenção infantil são a forma mais segura de transportá-las e devem levar em consideração a sua idade, peso e altura. É essencial também que estejam homologados pelo INMETRO.”