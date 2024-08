Único cascavelense na Copa Truck, Zini homenageará irmão e cunhada

Único cascavelense no grid da 6ª etapa da Copa Truck, no próximo domingo, em Cascavel, Jaidson Zini não correrá somente por si próprio. Ele almeja resultados expressivos correndo na pista “de casa” não só para subir na tabela de pontuação, mas especialmente para homenagear entes que se foram recentemente.

Zini perdeu irmão e cunhada no voo 2283 da Voepass que caiu em Vinhedo (SP) no último dia 9, vitimando fatalmente todos os 62 ocupantes da aeronave. Antonio Deoclides Zini Junior e Kharine Gavlik Pessoa Zini, marido e mulher, estavam no voo que havia decolado em Cascavel com destino a Guarulhos (SP).

“Eu cheguei a pensar em não correr. Tem sido um período muito difícil para mim e meus familiares com essa tragédia que afetou tantas famílias, e também para a nossa equipe na Copa Truck, porque perdemos dois membros importantíssimos do nosso time em questão de um mês. Considerei, por um breve momento, não correr”, disse o piloto, referindo-se também à passagem de dois preparadores de caminhões da equipe – Valderes Antônio Boff – o Tonho – no dia 14 de julho, e de Camilinho Christófaro no último dia 21.

De acordo com o piloto do Mercedes-Benz Actross #25, o respeito aos patrocinadores e a sensação de unidade dentro da equipe o fizeram mudar o sentimento. “O que era uma tristeza profunda acabou se transformando em uma vontade de homenageá-los da melhor forma possível. Quero dar tudo de mim no final de semana; quero buscar a vitória e fazer o melhor possível dentro da pista como forma de homenagear a família Zini, as famílias que perderam seus entes queridos, e a família ASG”, afirma Jaidson Zini.

Crédito: Divulgação