Chuvas repentinas aumentam riscos

Fernando Soares, diretor de E-commerce da PneuStore, traz algumas importantes dicas para escapar das verdadeiras armadilhas das condições meteorológicas adversas para os condutores. Os alagamentos são uma situação perigosa e nem sempre fácil de se contornar, juntamente com a aquaplanagem são as maiores causas de acidentes durante este período.

“A prudência é sempre fundamental quando se está ao volante. Além das manutenções preventivas que todos devem fazer, é necessário um cuidado ainda maior quando as condições climáticas estão desfavoráveis. A chuva pode se tornar uma grande armadilha, assim é preciso redobrar a atenção, reduzir a velocidade e ter muita cautela”, comentou Fernando Soares, Diretor de E-commerce da PneuStore.

Alguns cuidados devem ser tomados assim que a chuva se iniciar e isso pode evitar situações de risco.

1 – Reduzir a velocidade, assim que a chuva começar, pois todas as partículas depositadas no asfalto (óleo, pedriscos, areia etc.) acabam ficando em suspensão, e a chuva inicial não é capaz de lavar estes resíduos diminuindo a aderência.

2 – Aumentar a distância para o veículo que vai à sua frente, para ter tempo de reação em caso de frenagem emergencial. Para isso visualize um ponto fixo na estrada, e quando outro veículo passar conte mentalmente seis segundos.

3 – Siga o trilho formado no solo pelos carros que estão à sua frente, já que a água acumulada já está sendo drenada, e isso amplia sua aderência.

4 – Em caso de alagamento evitar áreas com água acima da metade das rodas, manter velocidade baixa e constante, não parar o veículo pois isso pode fazer a água entrar pelo escapamento danificando o motor.

5 – A aquaplanagem é um fenômeno que ocorre quando os pneus não conseguem dispersar o volume d’água no solo, e cria-se uma lâmina separando-os do piso. Esta situação é uma das razões da perda completa do controle do veículo.