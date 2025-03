Honda confirma lançamento de novos modelos para o mercado brasileiro

Uma crossover prática e, sobretudo, atual. Assim é a NX 500, que resgata a sigla que estreou em uma das mais lendárias Honda do passado, a monocilíndrica NX 650 Dominator do final dos anos 1980. A alma da novidade é o motor bicilíndrico herdado da CB 500X, assim como a ciclística, que porém exibe novas rodas, mais leves. No total, a nova Honda NX 500 é 3 kg mais leve que o modelo ao qual substitui. Quanto ao design, a NX 500 é totalmente original, com carenagem frontal, laterais e banco com pegada mais aventureira , que a tornarão um dos modelos de maior destaque em sua categoria.

O lendário nome Hornet está de volta ao mercado brasileiro através de uma ágil e moderna streetfighter. Referência de uma geração de motociclistas brasileiros , o design agressivo é uma das características que mais se destacam no modelo CB 500 Hornet, e que será imediatamente reconhecido como exemplo das mais recentes tendências. Formas angulosas, totalmente diferentes do grupo ótico dianteiro até a rabeta, determinarão uma personalidade inédita.

Em 2024 a Honda renovou amplamente seu lineup de baixa cilindrada com modelos inéditos como a XR 300L Tornado e Sahara 300, que dividiram os holofotes com importantes aperfeiçoamentos técnicos e estéticos que premiaram da pequena Pop 110i, às versáteis Elite 125 e ADV 160, além da lendária CG, que em sua 10ª geração recebeu uma ampla reformulação.

“Uma monstro dos ralis, dos drifts e das pistas adaptado para as ruas”: este poderia ter sido o resumo das especificações que nortearam o desenvolvimento e produção do Renault 5 Turbo 3E. Este veículo elétrico espetacular é o modelo feito para as ruas mais potente e mais performante já comercializado pela Renault, que representa o […]

Fernando Soares, diretor de E-commerce da PneuStore, traz algumas importantes dicas para escapar das verdadeiras armadilhas das condições meteorológicas adversas para os condutores. Os alagamentos são uma situação perigosa e nem sempre fácil de se contornar, juntamente com a aquaplanagem são as maiores causas de acidentes durante este período. “A prudência é sempre fundamental quando […]

Honda CB 650R E-Clutch

Uma versão totalmente renovada da CB 650R estreará em nosso mercado trazendo o ineditismo da tecnologia E-Clutch, exclusividade técnica que visa tornar a pilotagem mais prática, segura e precisa. O sistema permite dispensar totalmente o uso da alavanca de embreagem para operar o câmbio de seis marchas. Caso o condutor queira usar a alavanca como em uma moto convencional, o sistema E-Clutch pode ser desligado. No estilo, permanece o conceito Neo Sports Café, com aprofundada modernização de formas, incluindo um novo painel de 5 polegadas com tecnologia TFT.

Honda CRF 1100L Africa Twin

A lendária Africa Twin chegará com novidades em 2025. As versões permanecem basicamente duas – a CRF 1100L Africa Twin e a CRF 1100L Adventure Sports, esta última dotada de tanque de combustível com 24,8 litros de capacidade –, e em ambas é possível optar pelo câmbio convencional de seis marchas ou a exclusiva transmissão DCT – Dual Clutch Technology. A grande novidade é a chegada da roda de 19 polegadas equipando as versões DCT da CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports, opção particularmente indicada aos que pretendem usar a big trail Honda em percursos predominantemente rodoviários. Novos grafismos estarão disponíveis em todas as versões da Africa Twin.

Previstas para no primeiro semestre de 2025, as novidades são as inéditas CB 500 Hornet, NX 500 e CB 650R E-Clutch, além de importantes atualizações na consagrada big trail CRF 1100L Africa Twin